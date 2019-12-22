B?lent Uygun: "Resmen kadro eksikli?i ya??yoruz"

Sahas?nda Medipol Ba?ak?ehir'e 4-1 yenilen ?stikbam Mobilya Kayserispor'da Teknik Direkt?r B?lent Uygun, "Tak?mdan gidenler ve sakat olanlardan sonra resmen kadro eksikli?i ya??yoruz" dedi.

Ma? sonunda d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an B?lent Uygun, "Ba?ak?ehir tak?m?n? tebrik ediyorum. Zirveyi kovalad?klar? i?in her ?eyi yapt?lar. Seyircimizin kar??s?nda al?nacak galibiyet yar?nlara ?mitli bakmam?z? sa?layacakt?. Ya?ad???m?z s?k?nt?lar oyunumuzu ve oyuncular?m?z? etkiledi. 3. gol ma??n k?r?lma an? oldu. Bug?n buraya kadar gelen taraftarlar?m?zdan ?z?r diliyorum. 15-16 ya??ndaki futbolcular?mla birlikte Kayserispor'u devre aras?ndaki sorunlardan kurtar?p sahada m?cadele vermeye devam edece?iz. Kadro yap?s?ndaki zaafiyet ve gidenler sonras?nda resmen kadro eksili?i ya??yoruz. Mevcut kadro elinden geleni yap?yor. Onlar? da tebrik ediyorum" dedi.

Uygun, "Kayserispor'u bu d??t??? durumdan nas?l ??kar?r?z onun i?in ?al???yoruz. Ba?kan?m?zla oturaca??z. Bulabildi?imiz en kaliteli planlamay? tak?m m?hendisli?ini do?ru yapmam?z laz?m. Gaziantep'te 2 ay maa? almayan futbolcular ard? ve b?rak?p gitmediler. Ba?kan Berna han?m gidenlerin ve kalanlar?n paras?n? verdi. Psikolojik olarak inan?lmaz bir zorluk s?reci ge?iriyoruz. Hepimize g?rev d???yor. Bu g?n Ziya'n?n d???nda herkes federasyona verdi bizi. Gen?ler hata yap?yor yapacaklar onlar? kazanmak i?in buraday?z. Elimizden geleni yap?yoruz. Deste?e devam" ifadesinde bulundu.