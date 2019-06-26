Bulgarlar Kayseri'ye Hayran Kaldı

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen turist sayısını daha da arttırmak ve şehrin tanıtımına katkıda bulunmak için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Türk Hava Yolları ve Erciyes A.Ş. işbirliği ile Bulgaristan'dan gelen turizmciler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış sezonunda üç ülkeden Kayseri'ye yapılan charter seferlerin ve gelen turistlerin sayısının artacağını açıklamıştı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde Türk Hava Yolları ve Erciyes A.Ş. işbirliği ile Bulgaristan'dan turizmciler Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bulgar turizmciler ve sosyal medya fenomenlerini Talas Erguvan Tesislerinde ağırladı.

“Kayseri hoşgörünün merkezidir"

Kayseri hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin tarihini yeniden yazan bir şehir olduğunu belirtti. Kayseri'nin onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri hoş görünün merkezidir. Doğa turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi açısından önemli bir şehiriz. Gastronomi açısından zengin bir şehir. Çeşitliliği ve güzelliği ile doğa harikası şehrimize Bulgaristan'dan da komşularımızı bekliyoruz” dedi.

“Kayseri'de tarihi yaşadım”

Bulgaristan'dan gelen konuklar yaptıkları açıklamalarda Kayseri'ye hayran kaldıklarını belirttiler. Vagabond Magazine Bulgaria Dergisi'nden gelen Dimana Trankova, daha önce Türkiye'ye geldiğini; ancak; Kayseri'ye ilk gelişi olduğunu belirtti. Kayseri'de tarihi yaşadığını ifade eden Trankova, “Özellikle Selçuklu'dan kalma eserler ve bu eserlere çok iyi bakılmış olması beni çok etkiledi. Tarihin kıymetini bilmeliyiz. Erciyes Dağı'nı da çok beğendim. Bu mevsimde bile üzerinde kar var” dedi. Erciyes'te gördüğü yılkı atlarından çok etkilendiğini de ifade eden Trankova, “Çocukken hep bir atım olsun isterdim. Bugün gördüklerim beni çocukluğuma götürdü. Gördüğüm şey benim için çok kıymetliydi ve bunun için teşekkür ederim. Daha önce Türkiye'nin birçok yerinde bulundum; ancak Kayseri'nin yemeklerinin tatları çok güzeldi” diye konuştu.

“Kayseri Bulgarlar için sürprizlerle dolu”

Bulgaristan'ın en büyük gazetesi olan 24 Hours Daily Gazetesinden gelen George Milkov da, Kayseri'nin Bulgarlar için çok güzel bir şehir olduğunu ve pek çok imkanlar taşıdığını belirtti. Erciyes'ten çok etkilendiğini dile getiren Milkov, “Kesinlikle çok güzel bir dağ. Kayseri hakkında daha önce bir şeyler duymuştum; fakat Erciyes hakkında hiçbir şey duymamıştım. Bu kadar güzel bir dağ olduğunun bilincinde değildim. Kayak tesislerini gördüm. Çok etkileyici. Erciyes'in bu kadar uzun kayak pistleri olması ve aynı zamanda kayakçılara sunduğu ulaşımdan, konaklamaya kadar her türlü imkan çok güzel. Bulgarlar için Kayseri sürprizlerle dolu. Bulgarlar kayak yapmayı çok seviyorlar ve buradaki imkanlar onlar için çok iyi. Benim için çok inanılmaz bir şey daha var. Yalnızca vahşi batı filmlerinde gördüğüm atları Erciyes'te görebildim. Bulgarlar Anadolu hakkında çok fazla şey bilmiyorlar veya bilseler de yanlış bir algı var. Dolayısıyla döndüğümde paylaşacağım fotoğraflar insanları çok şaşırtacak. Türk insanları çok iyi. Total resme baktığımızda kayak tesislerinin yanına, Kapadokya'yı ve bu güzel insanları eklediğimizde resim tamamlanmış oluyor. Kayseri tek kelimeyle inanılmaz bir şehir” diye konuştu.