Bunalıma girdi, intihar etti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen B.Y. (24) eşinin av tüfeği ile başına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri B.Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. B.Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.