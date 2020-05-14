Bunalıma girdi, iple kendini astı

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 44 yaşındaki bir kişi, iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi 783. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Fatih Ö. (44), iple kendini su borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Fatih Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Fatih Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.