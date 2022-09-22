Bunalıma girdi, işlettiği marketinde kendini astı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen esnaf, dükkanında kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.E. (59), marketin bodrum katında kendini astı. Dükkana gelen yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlem alarak, inceleme yaptı. H.E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.