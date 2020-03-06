Bunalıma giren adam intihar etmeye kalktı

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi evinin penceresinden atlamaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi mahallesinde gerçekleşen olayda bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi evinin penceresine intihar etmek için çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekiplerin ikna çabaları sonucunda evinden alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.