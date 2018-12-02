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Bunalıma giren adam intihar etti

Kayseri’de bunalıma giren bir kişi silahla intihar etti.

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi silahla intihar etti.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, bunalıma giren 36 yaşındaki İ.Z. ateşli silahla intihar etti. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. 112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde İ.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında İ.Z.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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