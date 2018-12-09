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Bunalıma giren adam intihar etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir kişi intihar etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir kişi intihar etti.


Alınan bilgiye olay, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesinde ki Kader Apartmanında gerçekleştir. Bunalıma girdiği iddia edilen S.B. (58) evinde kendini iple asarak intihar etti. Ailesinin durumu görmesiyle olay yerine çağrılan 112 ekipleri S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından S.B.'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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