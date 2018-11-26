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Bunalıma giren kadın intihar etti

Kayseri’de bunalıma giren bir kadın, kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Kayseri'de bunalıma giren bir kadın, kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Demokrasi Mahallesi Nurdane Sokak'ta meydana gelen olayda 55 yaşındaki N.V. Manolya Apartmanı'ndaki dairede kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.


Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden N.V.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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