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Bunalıma giren şahıs intihara teşebbüs etti

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen kadın şahıs, 2.

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen kadın şahıs, 2. kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından ikna edilerek indirilen kadın, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında pencerenin kenarında oturan birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yere branda açtı. Pencere kenarında oturan T.K. (27) ekiplerin ikna çalışması sonucu pencere kenarından alındı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan T.K., tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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