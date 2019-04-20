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Bunalıma giren şahıs kendini astı

Kayseri’de bunalıma giren 38 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'de bunalıma giren 38 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre Gesi Cumhuriyet mahallesi Tuna sokak üzerinde meydana gelen olayda F.N. (38) isimli şahıs ikametinde kendini iple astı. Eve giren yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede F.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından F.N.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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