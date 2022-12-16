Bunalımda olan şahıs banyoda kendini astı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, ikametinin banyosunda asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Nazır Geçidi Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan Ö.E.'yi yakınları banyoda asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Ö.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ö.E.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.