Bunlar da ‘gıda' yüzsüzleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı.
Açıklanan listede Kayseri'den 26 firmanın olması dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından tespit edilen firmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.
Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Kayserili firmaların listesi ise şu şekilde:
1-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri
Marka: Kirve
Ürün: Süzme çiçek balı (850 gram)
Uygunsuzluğu: Pirolin, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.
1- Firma Adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri
Marka: Onbeşli
Ürün: Süzme çiçek balı (850 gram)
Uygunsuzluğu: Prolin, Diastaz Sayısı, Maltoz, C4 Şeker Oranı, Protein-Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.
3-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri
Marka: Kay Altınbaş Erzincan
Ürün: Süzme çiçek balı
Uygunsuzluğu: C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.
4-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri
Marka: Altın Ella
Ürün: Süzme çiçek balı
Uygunsuzluk: C4 Şeker Oranı, Protein Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı, Prolin, Diastaz Sayısı.
5-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri
Marka: Akpetek
Ürün: Süzme çiçek balı
Uygunsuzluk: C4 Şeker Oranı, Protein Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı, Prolin, Diastaz Sayısı.
6-Firma adı: İlknur Ticaret - Ayşegül TEKE/ Kocasinan/KAYSERİ
Marka: İlkver
Ürün: Karakovan petek balı
Uygunsuzluğu: Prolin, Diastaz Sayısı, Ham Bal C13 değeri, C4 Şeker Oranı, Protein-Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Maltoz.
7-Firma adı: Basküloğlu Gıda ve Ticaret Ltd. Şti.- Yağ Dolum Tesisi (Melikgazi/ KAYSERİ)
Marka: Ege Zirve Soğuk Sıkım
Ürün: Natürel Sızma Zeytinyağı
Uygunsuzluğu: (UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, , ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)).
8-Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Danacıoğlu Fermente Sucuk
Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)
Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti
9-Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Danacıoğlu Âlâ Doğal Fermente Sucuk
Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)
Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti
10-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Zirve Fermente Sucuk
Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)
Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti
11-Firma adı: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Çukurova
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)
Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti ve Dil) Tespiti
12-Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Has Danacı
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)
Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti
13-Firma: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Danacıoğlu Âlâ Dilim Kavurma
Ürün: Dilim Kavurma
Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti Taşlık) Tespiti
14-Firma: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Hocaoğlu
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
15-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Kayseri Sofrası
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk
Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti
16-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Hakimiyet
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)
Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti
17-Firma adı: Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Ticaret San. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii Azimkar Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Yıldız Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk (Kanatlı Et Ürünü)
Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
18-Firma adı: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Hocaoğlu
Ürün: Dilimlenmiş Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
19-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Kırbeyi
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Tavuk Sucuk
Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
20-Firma adı: Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi/Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi No:89-91 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: İşf Sedef Kangal
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Tavuk Sucuk
Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
21-Firma adı: Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi/ Oruçreis Mahallesi Azimkâr Sokak No:9 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Başyazıcı Eda Loren
Ürün: Tavuk Salam
Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
22-Firma adı: Ağalar Lokantası/Ahmed SAEED/Sahabiye Mah. Oğuz Cad. Yakup Apt. No:44 Kocasinan/KAYSERİ
Ürün: Adana Kebap Harcı (Dana, Kuzu Etinden Hazırlanmış)
Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti
23-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Yeni Danacı
Ürün: Dana Sucuk
Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti
24-Firma adı: Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Cad. Azimkar Sok. No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Yıldız
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
25-Firma adı: Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kocasinan/KAYSERİ
Marka: Turgutbey
Ürün: Yağlı Tulum Peyniri
Uygunsuzluğu: Bitkisel Yağ
26-Firma adı: Ararlar Gıda Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Melikgazi/KAYSERİ
Marka: Vakıf Çiftlik Tereyağı
Ürün: Tereyağı
Uygunsuzluğu: Bitkisel Yağ