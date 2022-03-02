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Bunlar da ‘gıda' yüzsüzleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı.

Açıklanan listede Kayseri'den 26 firmanın olması dikkat çekti.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından tespit edilen firmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.


Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Kayserili firmaların listesi ise şu şekilde:


1-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri


Marka: Kirve


Ürün: Süzme çiçek balı (850 gram)


Uygunsuzluğu: Pirolin, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.


1- Firma Adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri


Marka: Onbeşli


Ürün: Süzme çiçek balı (850 gram)


Uygunsuzluğu: Prolin, Diastaz Sayısı, Maltoz, C4 Şeker Oranı, Protein-Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.


3-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri


Marka: Kay Altınbaş Erzincan


Ürün: Süzme çiçek balı


Uygunsuzluğu: C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı.


4-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri


Marka: Altın Ella


Ürün: Süzme çiçek balı


Uygunsuzluk: C4 Şeker Oranı, Protein Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı, Prolin, Diastaz Sayısı.


5-Firma adı: Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Kayseri


Marka: Akpetek


Ürün: Süzme çiçek balı


Uygunsuzluk: C4 Şeker Oranı, Protein Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı, Prolin, Diastaz Sayısı.


6-Firma adı: İlknur Ticaret - Ayşegül TEKE/ Kocasinan/KAYSERİ


Marka: İlkver


Ürün: Karakovan petek balı


Uygunsuzluğu: Prolin, Diastaz Sayısı, Ham Bal C13 değeri, C4 Şeker Oranı, Protein-Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Maltoz.


7-Firma adı: Basküloğlu Gıda ve Ticaret Ltd. Şti.- Yağ Dolum Tesisi (Melikgazi/ KAYSERİ)


Marka: Ege Zirve Soğuk Sıkım


Ürün: Natürel Sızma Zeytinyağı


Uygunsuzluğu: (UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, , ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)).


8-Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Danacıoğlu Fermente Sucuk


Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)


Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti


9-Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Danacıoğlu Âlâ Doğal Fermente Sucuk


Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)


Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti


10-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Zirve Fermente Sucuk


Ürün: Fermente Sucuk (Kırmızı Et)


Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti


11-Firma adı: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Çukurova


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)


Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti ve Dil) Tespiti


12-Firma adı: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Has Danacı


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)


Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti


13-Firma: Gül Danacı Et ve Et Mamülleri/ Oruçreis Mah. Azimkar Sk. No: 11 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Danacıoğlu Âlâ Dilim Kavurma


Ürün: Dilim Kavurma


Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti Taşlık) Tespiti


14-Firma: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Hocaoğlu


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk


Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti


15-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Kayseri Sofrası


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk


Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti


16-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Hakimiyet


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)


Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti


17-Firma adı: Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Ticaret San. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii Azimkar Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Yıldız Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk (Kanatlı Et Ürünü)


Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti


18-Firma adı: Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:44 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Hocaoğlu


Ürün: Dilimlenmiş Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk


Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti


19-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Kırbeyi


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Tavuk Sucuk


Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti


20-Firma adı: Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi/Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi No:89-91 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: İşf Sedef Kangal


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Tavuk Sucuk


Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti


21-Firma adı: Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi/ Oruçreis Mahallesi Azimkâr Sokak No:9 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Başyazıcı Eda Loren


Ürün: Tavuk Salam


Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti


22-Firma adı: Ağalar Lokantası/Ahmed SAEED/Sahabiye Mah. Oğuz Cad. Yakup Apt. No:44 Kocasinan/KAYSERİ


Ürün: Adana Kebap Harcı (Dana, Kuzu Etinden Hazırlanmış)


Uygunsuzluğu: Kanatlı Eti Tespiti


23-Firma adı: Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Mevkii 2. Cad. No:105 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Yeni Danacı


Ürün: Dana Sucuk


Uygunsuzluğu: Sakatat (Baş Eti) Tespiti


24-Firma adı: Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti./ Oruçreis Mah. Karpuzatan Cad. Azimkar Sok. No:8 Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Yıldız


Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk


Uygunsuzluğu: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti


25-Firma adı: Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kocasinan/KAYSERİ


Marka: Turgutbey


Ürün: Yağlı Tulum Peyniri


Uygunsuzluğu: Bitkisel Yağ


26-Firma adı: Ararlar Gıda Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Melikgazi/KAYSERİ


Marka: Vakıf Çiftlik Tereyağı


Ürün: Tereyağı


Uygunsuzluğu: Bitkisel Yağ

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