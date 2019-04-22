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Bünyan, 50 bin menekşe ile renklendi

Bünyan Belediyesi bu yıl 50 bin menekşe ve mevsimlik çiçeği toprakla buluşturarak ilçeyi doğal ve canlı renklere büründürüyor.


Bahar Mevsimi ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, kavşak, meydan ve orta refüjlerin yanı sıra ana arterlerin çevresine de mevsimlik çiçek dikiyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, her mevsim vatandaşlara rengârenk bir Bünyan sunmak için çalıştıklarını belirterek özverili bir şekilde çalışan ekibi de tebrik etti.

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