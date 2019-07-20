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Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: ”Uyumlu Bir Çalışmayla Mahallemizin Eksiklerini Gideriyoruz”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Sıvgın mahallesini ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundu.


Ziyarette Başkan Altun'a; mahalle muhtarı Mustafa Memiş, belediye ekipleri ve mahalle sakinleri eşlik etti.


Başkan Özkan Altun,”Bu hafta Cuma namazımızı Sıvgınlı hemşehrilerimizle birlikte eda ettik. Daha sonra mahalle muhtarımız Mustafa Memiş,teknik ekibimiz ve hemşehrilerimizle birlikte mahallemizde incelemelerde bulunduk. Cami bahçesi, eski okul binası, sağlık ocağı, imam evi, mahalle çeşmesi, mezarlık alanı ve mahalle genelinde yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmaları yerinde etüt edip, görüş alışverişinde bulunduk. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Sıvgın mahallemizde de Bünyan Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve mahalle muhtarımız ile uyumlu bir çalışma sergiliyor, mahallemizin eksiklerini bir bir gideriyoruz. İnşallah bu uyumla hemşehrilerimizi rahatlatacak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gayretinden dolayı mahalle muhtarımız Mustafa Memiş'e ve Sıvgınlı misafirperver hemşerilerime teşekkür ediyorum “dedi.


Mahalle muhtarı Mustafa Memiş ve mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özkan Altun'a gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

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