İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Esnaf ve vatandaşımızın yanındayız"

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.


Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Gülcüoğlu;” “Göreve geldiğimiz günden bu yana insanımızın sevincini ve derdini paylaşıyoruz. Gelenek haline getirdiğimiz ziyaretlerimizde esnaflarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyip çözüm yolu arıyoruz. Bilsinler ki hep esnaf ve vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.


Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen esnaf ziyaretlerinde belediye çalışmaları, yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verdiklerini, esnafların ve vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini de dinleyerek çözümler ürettiklerini söyleyen Başkan Gülcüoğlu, “Bu tür ziyaretlerimizle sıcak ve samimi bir ortamda vatandaş ve esnaflarımızla iç içe oluyor, Bünyanımızla ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek hemşehrilerimizin belediyemizden neler beklediğini, Bünyanımızda neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, bizler de yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara bilgiler aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alış verişi ve istişarede bulunarak ilçemizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.