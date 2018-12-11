Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Esnaf ve vatandaşımızın yanındayız"

Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Gülcüoğlu;” “Göreve geldiğimiz günden bu yana insanımızın sevincini ve derdini paylaşıyoruz. Gelenek haline getirdiğimiz ziyaretlerimizde esnaflarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyip çözüm yolu arıyoruz. Bilsinler ki hep esnaf ve vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen esnaf ziyaretlerinde belediye çalışmaları, yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verdiklerini, esnafların ve vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini de dinleyerek çözümler ürettiklerini söyleyen Başkan Gülcüoğlu, “Bu tür ziyaretlerimizle sıcak ve samimi bir ortamda vatandaş ve esnaflarımızla iç içe oluyor, Bünyanımızla ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek hemşehrilerimizin belediyemizden neler beklediğini, Bünyanımızda neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, bizler de yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara bilgiler aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alış verişi ve istişarede bulunarak ilçemizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz” dedi.