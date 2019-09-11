Bünyan Belediyesi 3 bin kişilik aşure ikram etti

Aşure Günü dolayısıyla Bünyan Meydanından düzenlenen aşure ikramına Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç,Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kazanlar dolusu aşure dakikalar içinde tükenirken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yaptığı değerlendirme ;" Aşure Günü nedeniyle Çarşı Meydanımızda Kaymakamız ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanımız ile vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde Cenabı Allah bizleri iyilikten, güzellikten ayırmasın. Bu vesileyle bir kez daha Muharrem ayının insanlık alemine hayırlar getirmesini ve İslam dünyasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."dedi.

Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren ve Bünyan Belediyesi'nin hizmeti karşısında memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkürlerini ilettiler.