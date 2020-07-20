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Bünyan Belediyesi 36 mezarlıkta bayram hazırlığı yapıyor

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda yürüttüğü yoğun ve hummalı bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi, mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için ilçedeki 36 mezarlıkta yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.


Mezarlıkların bakım ve onarımlarının yıl boyunca aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Başkan Altun, “Bayram önceleri de mezarlıklarda genel olarak bir çalışma yürütüyoruz. Bayramlarda en fazla ziyaret edilen yerlerin başında mezarlıklar geliyor. Hemşehrilerimizin temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalara hız kazandırdık. Kurban Bayramı öncesi ilçelerimizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getireceğiz” dedi.

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