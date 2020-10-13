Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde

Belediye ekiplerince sokaklara yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla, ilçede tahrip olmuş yollar, modern ve estetik görünüme kavuşturularak kullanımı hazır hale getiriliyor. Ekipler bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hizmetleri yaparken vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Sokaklarımızda yaptığımız çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yollarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımıza ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.