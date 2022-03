Bünyan Belediyesi ekipleri yaban hayvanları için yem bıraktı

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara düzenli olarak ekmek ve yem bırakıldığını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, belediye olarak konu üzerinde hassas davranıldığını söyledi. Başkan Altun, "Hava şartları sokaktaki can dostlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bizler de bu konuda sokaktaki can dostlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan artan kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık göstermeliyiz" dedi.