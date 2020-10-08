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Bünyan Belediyesi Güllüce Mahallesine mesire alanı yapıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun tarafından daha önce talimatı verilen ve çalışmaları başlatılan Güllüce Mahallesi Kayırasın mevkiinde mesire alanı yapımına hız verildi.


Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede dinlence alanları, çocuk oyun parkı ve spor alanları yapılıyor.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayırasın bölgesinin tabiat güzellikleri korunarak, doğal yapıya uygun yapılacak mesire alanı düzenlemesi sonrası bölgenin insanların aileleriyle birlikte dinlenip vakit geçirebilecekleri huzurlu bir mekana dönüşeceğini belirtti.


Başkan Altun, mesire alanı çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade ederken, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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