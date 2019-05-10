Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur. A.Ş'de Tis Tamam

A.Ş arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

İmza törenin de konuşma yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik sendika olarak amaçlarının her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindiklerini belirterek, “Sendika olarak bizler işimizin devamlılığını ön planda tutuyoruz. İşçilerimizin olduğu kadar belediyemizin de menfaatlerini göz ardı etmiyoruz. Çünkü belediyemiz varsa bizlerde varız. Bizlere her konuda yardımlarını esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Özkan Altın'a ve Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Karabay'a teşekkürlerimi sunuyorum. Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte de üyelerimizin maaş ve sosyal haklarına enflasyon oranında artış olacaktır” dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altın'da işçilerinin aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcaması temennisinde bulunarak toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını dilediğinde bulundu.