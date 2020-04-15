Bünyan Belediyesi haşereler için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Larva odaklarının ilaçlanmasının son derece önemli olduğu bu dönemde Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptığı yoğun çalışma ile yaz ayının önemli sorunlarından biri olan haşere problemini en aza indirgemeyi hedefliyor.

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için ilçe merkezi ve kırsal mahallelere yönelik yapılan larva ilaçlama çalışması belirlenen program dahilinde aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 46 mahallede başta çöp merkezleri olmak üzere ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama gerçekleştiriliyor. Bu alanda yapılan çalışmalar yaz ayları boyunca da periyodik olarak tüm mahallelerde sürdürülecek.