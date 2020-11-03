Bünyan Belediyesi taziye evi ve çok amaçlı salon yapıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Elbaşı Mahallesi'nde yapılacak taziye evi ve çok amaçlı salon inşaatının başladığını söyledi.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altun, "Elbaşı mahallemizde 'Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon' inşaatımıza başladık. 300 metrekare kapalı alana sahip olacak çok amaçlı salonumuz, kültürümüzün pekiştiği sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasının yanı sıra taziye evi ve muhtarlık olarak da kullanılacak. Mahallelerimizin bir çoğunda taziye evi ve çok amaçlı salonlar var. Olmayan köylerimizde de yatırım programlarımıza alarak, mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın hem sosyal gereksinimlerini karşılamak hem de örf ve adetlerin sürdürülmesi noktasında elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Elbaşı mahallemizde inşaat çalışmalarını yerinde incelediğimiz salonumuzda, gurbet ellerde memleket hasreti çeken hayırseverimizin katkısı çok büyük. Değerli hayırseverimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kazasız belasız hizmete açmayı da nasip etsin. 'Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon'umuzun mahallemize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı da yapılan hizmet için Başkan Altun ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.