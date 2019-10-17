Bünyan Belediyesi Yakutiye Mahallesinde Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Yakutiye mahallesinde Cezaevi lojmanları ile 2.Etap TOKİ Konutları arsında yaya kaldırımı yapım çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler lojman yerleşkesi içinde bulunan anaokulunda eğitim gören öğrencilerinin ve velilerinin yaşadığı sorunu çözmek için kolları sıvadı. Gerek araç gerekse yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için iki nokta arasında yaya kaldırımı çalışması yapıldı.

Bünyan Belediyesi tarafından kısa süre önce, 'Önce Yaya' uygulaması ve yükseltilmiş yaya geçitleri ile hız kesiciler yapıldığını hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; Çalışmalarda amacın, sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde yaya önceliğine vurgu yapan yer işaretlemeleri ile dikkatlerinin daha üst düzeye çıkararak yavaşlamalarını ve yaya güvenliğini sağlamak olduğu belirtti.