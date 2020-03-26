Bünyan Belediyesi yaşlılara şefkat elini uzatmaya devam ediyor

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşlara market, pazar alışverişleri ile fatura ödemeleri gibi her türlü konuda yardımcı olmaya devam ediyor. Ekipler kendilerinden talepte bulunan vatandaşlarla ivedilikle iletişime geçerek taleplerini alıyor. Alışveriş, maaş çekme, fatura ödemesi gibi talepler yerine getirilerek alışveriş fileleri ve fişler talepte bulunan vatandaşlara teslim ediliyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Yaşlılar, Allah'ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz ile ilçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi büyüklerimize ulaşarak temel ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine teslim etmeye devam ediyoruz. Rabbim tüm büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.

İhtiyaçları karşılanan vatandaşlar toplum sağlı için evde kaldıklarını belirterek Başkan Özkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.