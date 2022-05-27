Bünyan Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Deposunda gerçekleşen tanıtım programına Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Savcıları Tuncay Karcı ve Selçuk Özbey, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, Meclis Üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Dua edilmesinin adından yapılan tanıtımda Bünyan Belediyesi'nin yeni araçları olan, çekici treyler, bir lobet, bir havuz olmak üzere iki adet dorse, üç adet çift kabin çöp kamyonu, iki ilaçlama makinesi ve iki adet hem ilaçlama hem de arazide kullanılmak üzere 4x4 arazi aracı sergilendi.

Yeni araçların Bünyan'a ve Bünyanlılara hayırlı olmasını dileyen Başkan Altun, “Bugün Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Depomuzda etkinlik düzenleyerek filomuza kattığımız yeni araçları, desteklerini bizlerden esirgemeyen hayırsever İş İnsanı Hasan ve Cemal ASLANDAĞ ile tanıtıp, kaymakamımız, savcılarımız, AK Parti ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte kurban keserek ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olması için dua ettik.. Bünyan Kaymakamımız Turgut Gülen, Savcılarımız Tuncay Karcı ve Selçuk Özbey, AK Parti İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç, Meclis Üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızın katılımı ile Bünyan Belediyesi araç filosuna kattığımız araçları tanıtarak, filomuzu büyütmenin ve hizmet kalitemizi arttırmanın mutluluğunu paylaştık. Katılımları için kaymakamımıza, savcılarımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyor, araçlarımızın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.