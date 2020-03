Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı

Salgın hastalık sebebiyle özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışları ihtimaline karşı harekete geçen Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle marketleri denetledi. Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçe esnafına hassasiyeti için teşekkür ederek, bu zor süreci haksız bir kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısında olduklarını belirtti. Başkan Altun, "Halkımızın sağlığını tehdit edecek tüm denetimleri önemseyerek yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Standartların dışına çıkan hiçbir esnafımıza müsamaha gösterilmeyecek. Halk sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisi oluyoruz. Zabıta ekiplerimiz her an her noktada denetime devam edecek. Vatandaşlarımızın da fahiş fiyat artışına karşı dikkatli olmaları ve şikayetlerini iletmelerini rica ediyoruz" dedi.

Fiyatlardaki değişimi mercek altına alan zabıtalar, raflarda yeterli ürün bulunup bulunmadığı ve raf yerine stoklarda ürün tutulup tutulmadığını da inceledi.