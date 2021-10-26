Bünyan Belediyesi'nin projesine TBB'den büyük ödül

Bünyan Belediyesi tarafından sürdürülebilir ulaşımın sağlanması ve ilan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirmesi amacıyla hazırlanan TABELA isimli proje, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen yarışmada ödül aldı.

Bünyan Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBB ve Gaziantep BŞB. Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Araştırmacı Yazar ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala'nın katılımlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve farklı illerden bin 400 belediyenin katılımı ile gerçekleştirilen proje yarışmasında 500 bin TL ödül aldı.

Kazanılan ödülün hem maddi hem de manevi değerinin büyük olduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ‘'Sürdürülebilir ulaşımın sağlanması ve ilan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirmesi amacıyla tasarladığımız ve Bünyan'ımıza birçok farklı alanda katkı sağlamasını hedeflediğimiz projemizin bin 400 belediye projesinin içerisinde en iyisi seçilerek 500 bin TL ödül alması bizi gururlandırdı ve mutlu etti. Aynı zamanda bu destek ve ödül Bünyan'ımız için önemli çalışma ve projeler yaptığımızı göstererek bizleri onure etti. Değerli projemize verilen destek ve ödül nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyor, ödüllü projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.