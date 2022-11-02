Bünyan Devlet Hastanesi yolu yenileniyor

Bünyan Devlet Hastanesi ve hastane ile aynı zamanda çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Ticaret Merkezinin bölgeye hareketlilik kazandığını, trafik yoğunluğunun arttığını ve asfalt yenileme çalışmalarının ihtiyaç haline geldiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ''Bünyan Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle Kayseri Merkez ilçeleri ve çevre ilçelerden Bünyan'ımıza yoğun bir trafik akışı yaşanıyor. Yine aynı bölgede bulunan üniversite ve ilçemize kazandırdığımız Ticaret Merkezi ile Yavuz Selim Mahallemiz tamamen bir cazibe merkezi haline geldi. Bu nedenle bölgede yapımını planladığımız sıcak asfalt çalışmalarına hız vererek Borus Sokak mevkiinin çalışmalarını tamamlayarak yolu hizmete açtık. Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesinde devam eden çalışmalarımız yakın zamanda tamamlanacak ve hizmete başlayacak. Bizlere çalışma ve projelerimizde her zaman katkı sunan ve destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.