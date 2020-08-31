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Bünyan Dostları Grubu Zafer Bayramı'nı Zirvede Kutladı

Bünyan Dostları Grubu dernek üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Erciyes Dağı’nın zirvesinde bayrak açarak kutladı.

Bünyan Dostları Grubu dernek üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Erciyes Dağı'nın zirvesinde bayrak açarak kutladı.


Bünyan Dostları Grubu dernek üyeleri K2 Dağcılık Kulübü'nün organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Zirve Tırmanışı'na katıldı.


30 Ağustos günü sabah saatlerinde başlayan tırmanış sonrasında zirveye ulaşan Bünyan Dostları Grubu dernek üyeleri, zirvede saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.


Bünyan Dostları grubu üyeleri, bayrak açarak Zafer Bayramı kutlamasında Erciyes Dağı'nın zirvesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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