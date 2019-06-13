Bünyan Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sergiye Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkan Vekili İhsan Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik,İlçe Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

39 kurtsa 393 kursiyerle eğitim yılını tamamladıklarını belirten Bünyan Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin ,"Ben buradan eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kurum öğretmenlerime, usta öğreticilerimize, kursiyerler ve tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim öğretim dönemi boyunca kurumumuza verdikleri katkılarından ve ilgilerinden dolayı İlçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkan Vekili İhsan Urhan da öğretici ve kursiyerleri tebrik ederek;"Eğitim öğretimin belki de en önemli yanı insanları hayata barışık hale getirmesidir. Bu yönüyle düşündüğümüz zaman, örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin de çok önemli bir işlevi olduğunu görürüz. atkılarından ve gayretlerinden dolayı bütün idarecilerimize, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ise ilçe " Bu yıl açılan kurslara 393 kişi katılmıştır. Bunların yüzde 80'ini kadınlar oluşturmaktadır. Bu kursları açmak için fedakarca çalışan başta Müdürümüz Sinan Gültekin olmak üzere tüm halk eğitim çalışanlarına ve kıymetli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.