Bünyan heyetinden Mehmet Özhaseki'ye ziyaret

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Ziyarette öncelikli konu teslim aşamasına gelen yeni Devlet Hastanesi'nin uzman hekim kadrosu, tefrişatı ve yeni iş imkanlarını da beraberinde getiren hastanenin, ilçe istihdamına sunacağı katkı oldu. Heyette, her konuda kapılarını çalabileceklerini belirten AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,"Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun, İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç ve Bünyan Ekibi ile bir araya gelip #Bünyan'a değer katacak projeleri istişare ettik. Yeni hastane, ticaret merkezi, Bünyan Küçük Sanayi Sitesi, MYO, kapalı pazar yeri, millet bahçesi, yeni adliye sarayı ve Bahçelik sulama projesi gibi devlet yatırımlarının da içinde bulunduğu birçok projeyi ele aldık. Rabbim hayırla neticelendirmeyi nasip etsin" dedi.

Başkan Özkan Altun ise ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, teslim aşamasına gelen yeni Devlet Hastanemizin ilçemize kazandırılmasında verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Ziyarette; yeni hastane, ticaret merkezi, Bünyan Küçük Sanayi Sitesi, MYO, kapalı pazar yeri, millet bahçesi, yeni adliye sarayı ile Bahçelik sulama projesi gibi devlet yatırımlarının da içinde bulunduğu bir çok hizmeti istişare ettik. Tamamladığımız yatırımlarımız, devam eden ve 2021 için planladığımız projelerimiz ile kamu yatırımları üzerine kendilerine bilgi arz ettik" şeklinde konuştu.

Mehmet Özhaseki'nin her zaman olduğu gibi yine arz edilen tüm konular üzerinde hassasiyetle durduğunu belirten başkan Altun, "İlçemize gösterdikleri yakın alaka ve verdikleri desteklerden ötürü kendilerine şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.