Bünyan Meslek Yüksekokulu eğitime hazır

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesi'de yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Altun yaptığı açıklamada; "İtfaiye Şefliği ve Meslek Yüksekokulu arasında kalan yol ile yüksekokul etrafında gerçekleştirdiğimiz asfaltlama çalışmaları ile bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmış olacağız. Bununla birlikte aynı zamanda bu yıl eğitime başlayacak olan Yüksekokulumuzun çevre düzenleme ve otopark gibi çalışmalarımızı hızlandırmış olacağız. İnşallah uyum kültürü içinde sergilediğimiz çalışmalarla asfaltlama,yol yapımı, yeni yolların açılması, kilit parke yol yapımı gibi hizmetlerimiz artarak devam edecek. Yapılan bu çalışmada emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Altun, "Bugün inşallah yaklaşık 30 yıldır beklentimiz olan Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu'nun açılması için hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Öğrencilerimizin gelmesine az bir zaman kaldı. Okulumuzun eksiklerini gidermeye ve son hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Okulumuzun içi şu anda hazır.Hayırseverimizin okul binasında yaptığı tadilat sonrasında içerisinde tefrişatı ile Kayseri Üniversitemiz ile işbirliği içinde ve Erciyes Üniversitemizin de katkılarıyla şu an eğitim ve öğretime hazır hale getirdik.Öğrencilerimiz geldiğinde Meslek Yüksekokulumuzu hazır halde bulacaklar. Bugün de sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Özellikle giriş-çıkış ve otopark alanında sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Karayollarımıza, Büyükşehir belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum. Üniversitemizde eğitim görecek arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum Meslek Yüksekokulumuzun bu hale, bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bütün herkese, ilk çalışmalardan bugüne kadar emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.Bünyan halkımıza hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altun ayrıca, Pınarbaşı mesire alanın açılışa hazır hale geldiğini, devlet hastanesinin hızla devam ettiğini ve Kayseri Malatya karakolunun Bünyan geçişinin tamamlandığını sözlerine ekledi. Başkan Altun'a incelemelerde AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç'ta eşlik etti.