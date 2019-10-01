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Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yangın tatbikatına katıldı.


İtfaiye ekipleri okul binasına senaryo gereği çıkarılan yangını söndürdü. Daha sonra Bünyan Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri binada kalan yaralı arkadaşlarını kurtardı. Öğrenciler daha sonra mutfak tüpünde çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yapılan tatbikata ilişkin açıklamasında; "Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yangın tatbikatını, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Derviş Boztosun, İtfaiye Daire Başkanımız Mustafa Metin Kızılkan, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Emre Baraz ile birlikte izledik.Hem itfaiye mensuplarımız hem de itfaiyecilik bölümü öğrencilerimizin hünerlerini sergilediği tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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