Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Açılış törenine Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Taceddin Tup, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan ve ilçe protokolü katıldı.

Toplu açılış merasimi sonrası açıklama yapan Başkan Altun, ''Bünyan Belediyemiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle halı saha, basketbol sahası, tenis kortu, spor aletleri, park ve yeşil alan gibi farklı alanlarda birçok yeni donatılar kazandırdığımız Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisemizde düzenlenen toplu açılış törenine Kaymakamımız Turgut Gülen, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlker Akdoğan ve İlçe Protokolümüzle birlikte katıldık. Bizlere çalışmalarımız için teşekkür ederek plaket takdim eden Okul Müdürümüz Serkan Işık'ı emek ve çabaları için kutluyor, burada ilçemizin, gençlerimizin ve tüm evlatlarımızın hizmetine sunduğumuz sosyal faaliyet alanları ve donatılarının hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.