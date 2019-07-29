Bünyan Pınarbaşı mesire alanı düzenleme çalışmaları sona erdi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Pınarbaşı mesire alanında yürütülen düzenleme çalışmalarının devam ettiğini, herkesi doğa harikası alanı görmeye beklediklerini ifade etti.

Mesire alanı kaynak suyu, yeşil doğası ve temiz havası ile il merkezi başta olmak üzere birçok farklı il ve ilçeden ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle sıcak havadan bunalan ve doğal bir yüzme havuzu formunda olan kaynak suyuna girerek serinleyen vatandaşlar mesire alanını boş bırakmıyor.

Başkan Özkan Altun,çalışmaların Kurban Bayramına kadar tam anlamıyla tamamlanması için gayret ettiklerini ifade ederek mesire alanının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.