İhlas Haber Ajansı

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Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 14-20 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 14-20 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.


Bünyan Belediyesi'nce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan video büyük ilgi gördü. Görüntülerde Dağlıca Türküsü kullanılırken; ''Yurdumuzun temel taşı, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi, vatanımızın yegane koruyucuları olan Kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun'' ifadeleri kullanıldı.

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