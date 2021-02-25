Bünyan Ticaret Merkezi inşaatı devam ediyor

Bünyan Belediyesi tarafından yapımına başlanan 23 dükkanlı Bünyan Ticaret Merkezi' projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bünyan'da yapılan yeni Devlet Hastanesi açılmadan faaliyete geçmeye hazır hale gelecek olan 'Bünyan Ticaret Merkezi' projesinde, kaba inşaat bitirilmek üzere. Ayrıca yapı içinde duvar bölmelerinin yapımında da sona gelindi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" Bünyan yeni Devlet Hastanesi ve Bünyan Meslek Yüksekokulu bölgesinin bir parçası olarak planladığımız 23 dükkânlı 'Bünyan Ticaret Merkezi'miz de inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşallah, planladığımız gibi yeni hastanemiz açılmadan Ticaret Merkezimiz faaliyete geçmiş olacak."dedi.

Yapılan yeni projeler ile bölgede yaşanacak nüfus hareketliliğine dikkat çeken Başkan Altun,"Bu bölge, yeni Devlet Hastanesi ve Bünyan MYO ile ilçemizde yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Burada yaşanacak hareketliliğin maksimum faydaya dönüştürülmesi amacıyla planladığımız projemiz bölgede yeni bir ekonomik hareketlilik oluşturacak.