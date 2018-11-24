Bünyan'a 1.2 kat trilyon yatırım yapıldı

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan'a göreve geldiklerinden bu yana 1.2 kat trilyon yatırım yapıldığını söyleyerek, "Bütçe anlamında Türkiye'nin örnek belediyelerinden biriyiz" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada görevde bulunduğu 5 yılı değerlendirdi. Göreve geldikten sonra orta ve uzun vadede sorunları tespit ettiklerini belirten Başkan Gülcüoğlu, "Seçildiğimizden bugüne kadar 5 yılımızı doldurmak üzereyiz. Göreve geldikten sonra yaptığımız çalışmalarda Bünyan ile ilgili kritik çalışmalar, orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere çalışmaların teşhisi ve tespitinden sonra kollarımızı sıvadık. Bu çerçeve de Bünyan'ımızın geçmişe yönelik birçok sorununu 40 yıl geriden takip edip herhangi bir adım atılmamış, çözüm bekleyen birçok sorunu ile birlikte gelecek 50 yılı kucaklayacak birçok çalışmayı bir arada yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Bünyan'ın geleceğine hizmet verecek projeler yapıyoruz"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Gülcüoğlu, "Bünyan Meslek Yüksekokulumuzun eğitime açılışı ile ilgili yaptığımız çalışma ki bu kon öğrenci yurdunun olmaması sebebiyle bekletilen bir okulumuz vardı. Bu çalışmayı başlattık ve bugün çok şükür ki öğrenci yurdumuz 4. kata çıkmış durumda. Gelecek yıl öğrencilerimizin barınabilecek hale getirileceği planlanmaktadır. Bu çerçeve de Bünyan Meslek Yüksekokulu açılmış gerekli eğitim kadroları yapılmış ve bir yüksekokul müdürü de atanmıştır. Bünyan'ımızın 1960'lı yıllardan kalan bir devlet hastanesi vardı. Bünyan halkına cevap veremiyordu. Bugün itibariyle 11 branşta hizmet veren hastanemiz gerçekten hasta potansiyeline hizmet verebilmektedir. Hemen yakın çevremizde ki ilçelerimizden ve mahallerimizden ciddi bir hasta sirkülasyonu ve hasta popülasyonu Bünyan'a gelmektedir. Kayseri'mizin bize yakın olan mahallelerinden hasta alındığı da görülmektedir. Birçok operasyon da başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Mevcut hastanemizin şartlarını geleceğe dönük şartlarını taşımadığı da hepimizin malumudur. Bu çerçeve de yaptığımız bir çalışma ile birlikte Bünyan Devlet Hastanemize başta yer tahsisi projelendirme ihalesi ve temel kazısını başlaması çalışmasını başlattık ki, gelecek 50 yılı kucaklayacak bir çalışmadır. Bu inşallah Bünyan'ımızın gelecekte hizmet verecek bir projedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en hızlı doğalgaz çalışması Bünyan'da yapıldı"

Kış aylarında Bünyan'ın soğuk olduğunu hatırlatan Gülcüoğlu, "Soğuk bir memleket olmamız sebebiyle ısınma ile ilgili yaşadığımız sorunlar ortadan kaldırmak ve köyden kente göçün önüne geçip tersine göçü de başlatmak amacıyla doğal gaz çalışmamızı başlatmıştık. Türkiye'nin en hızlı doğalgaz çalışmasını da Bünyan'da yaptık desek belki de abartmamışız olacağız. 230 kilometrelik bir yol kazıntısını doğalgaz amaçlı şehir içi kazıyı 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapıp, Mart ayında başladığımız doğalgaz kazı çalışmalarını bitirmek suretiyle Aralık ayının 2.haftasında evlerimizde doğalgaz yanabilir hale geldi. Türkiye'de bunun bir benzeri bulunmamaktadır. Bütün bunlarla birlikte yine aynı dönemde alt yapı işine Bünyan olarak girmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede 60 kilometreye varan ve bunun 40 kilometresi ana şebekedir. Kalan kısmı ise evlerin abonelikleridir. İçme suyu çalışması yapılmıştır. Bu çalışma da malumunuz tüm dünyada yasaklanmış olan asbestin ortaya çıkarılıp düktil boru dediğimiz çelik hatlarla güçlendirilmiş bir çalışma ile insanların sağlığını adeta tehdit etmekte olan bu unsurun kaldırılıp atılmasını ve devre dışı bırakılması ile birlikte Bünyan'ımız temiz suyundan içebilir bir hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Yapacağımız çok hizmet var"

Başkan Şinasi Gülcüoğlu, "Biz belediyeciliğimizi toplumun her katmanında kadınına erkeğine ve gencine yaşlısına uygun bir belediyecilik hizmetini verdiğimizi söylemek istiyorum. Öğrencilerimizin Milli Eğitim ile yaptığımız çerçeveler içerisinde tiyatral eğitiminden tutunda kitap desteğine kadar birçok çalışmanın da yine bu dönem içerisinde olduğunu ve bundan sonra ki dönemde de sergileneceğini söylemek istiyorum. Kentimizde yaşlıların olduğu hepimizin malumudur. Bu büyüklerimizin evlerinin temizliği ile ilgili bir ekip kurmak suretiyle muhtarlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda ev temizlikleri de belediyemizce yapıldı ve kurumsal bir hale getirildi" dedi.

"Toplam yatırım 1.2 kat trilyon"

'Biz bütçe anlamında da Türkiye'nin örnek belediyelerinden bir tanesiyiz' diyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir yandan ciddi bir borç stoku devir alırken onu ödeme bir yandan da sokağa milyonları bulan yatırımı yönlendirme çabası içerisinde olduk.Öncelikle Bünyanımıza göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplam kamu yatırımlarıyla ele aldığımızda 1,2 katrilyonun üzerinde bahsetmemiz mümkündür. Türkiye'de birçok kentten tek başına en ciddi yatırım bağlamında katkı alan bir ilçe olarak çıkmaktayız. Bu da bizleri sevindirmektedir. Performans bütçesi olmadığı için bizim gibi belediyelerde bütçenizin ne kadarı yatırıma gitti sorusuna farklı yöntemlerle cevap verilmektedir. Bünyan Belediyemizin bütçesini ele aldığınızda yatırıma yönlenen çalışma olarak baktığınızda gerçekten dudakları uçuklatan ve insanları şaşırtabilecek bir bütçenin yatırıma yönlendiği ve personel giderlerinin de düşük olduğu bir bütçeden bahsetmek bence doğru olacaktır."