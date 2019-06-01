Bünyan'da 206 Çocuk İçin Bayram Erken Geldi

Bünyan Belediyesi'nin "Bir Yetimde Sen Giydir" sloganıyla başlattığı kampanyada 206 çocuğa bayramlık elbise alındı.

Bünyan Belediyesi tarafından kısa süre önce başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle 206 çocuğa hayırseverler ve belediye iş birliğinde bayramlık hediye edildi. Muhtarlar aracılığıyla ilçe genelinde tespit edilen 2-15 yaş arası yetim ve öksüz çocuklara bayramlıkları teslim edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" Bu mübarek günde çocuklarımızı gülümsetebilmenin sevincini yaşıyorum. Kısa süre önce başlattığımız "Bir Yetimde Sen Giydir" kampanyamız kapsamında bugün 206 çocuğumuza bayramlıklarını ulaştırdık. Değerli hayır severlerimizin 91 çocuğumuzu giydirdiği kampanyamızda Bünyan Belediyesi olarak bizlerde 115 çocuğumuzu gülümsetmeyi başardık. Sayın Kaymakamımız ile birlikte yavrularımızın hediyelerinin bir kısmını muhtarlarımız aracılığıyla, bir kısmını da çocuklarımızı ve ailelerini bizzat evlerinde ziyaret ederek kendilerine takdim ettik. Projenin hayat bulmasında emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.