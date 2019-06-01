İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bünyan'da 206 Çocuk İçin Bayram Erken Geldi

Bünyan Belediyesi’nin "Bir Yetimde Sen Giydir" sloganıyla başlattığı kampanyada 206 çocuğa bayramlık elbise alındı.

Bünyan Belediyesi'nin "Bir Yetimde Sen Giydir" sloganıyla başlattığı kampanyada 206 çocuğa bayramlık elbise alındı.


Bünyan Belediyesi tarafından kısa süre önce başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle 206 çocuğa hayırseverler ve belediye iş birliğinde bayramlık hediye edildi. Muhtarlar aracılığıyla ilçe genelinde tespit edilen 2-15 yaş arası yetim ve öksüz çocuklara bayramlıkları teslim edildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" Bu mübarek günde çocuklarımızı gülümsetebilmenin sevincini yaşıyorum. Kısa süre önce başlattığımız "Bir Yetimde Sen Giydir" kampanyamız kapsamında bugün 206 çocuğumuza bayramlıklarını ulaştırdık. Değerli hayır severlerimizin 91 çocuğumuzu giydirdiği kampanyamızda Bünyan Belediyesi olarak bizlerde 115 çocuğumuzu gülümsetmeyi başardık. Sayın Kaymakamımız ile birlikte yavrularımızın hediyelerinin bir kısmını muhtarlarımız aracılığıyla, bir kısmını da çocuklarımızı ve ailelerini bizzat evlerinde ziyaret ederek kendilerine takdim ettik. Projenin hayat bulmasında emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.