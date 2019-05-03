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Bünyan'da 4-6 Yaş Kuran Kurslarında karne heyecanı

Bünyan İlçe Müftülüğü tarafından Bünyan Yaşam Merkezinde düzenlenen programda 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında değerler eğitimi alan minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Bünyan İlçe Müftülüğü tarafından Bünyan Yaşam Merkezinde düzenlenen programda 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında değerler eğitimi alan minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.


Programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan, öğrenciler ve veliler katıldı. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ”Maşallah her biri pırlanta gibi yavrularımızın ödüllerini verdik. Çocuklarımızın bu yaşlarda milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek yetişiyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yavrularımız için biz de yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız. Kıymetli çocuklarımızı yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarından dolayı hepsini kutluyorum" dedi.


Program sonunda protokol üyeleri çocuklara hediyelerini verdi.

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