Bünyan'da annelere çiçekli karşılama

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'da ilçeyi gezerek hava almak için dışarı çıkan annelere çiçek tektim ederek anneler gününü kutladı.

Sağlık çalışanı anneleri de unutmayan Başkan Özkan Altun Bünyan Devlet Hastanesinde nöbette olan sağlık personeli anneleri ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," Saat 11.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 50 gün sonra sokağa çıktı. Büyük bir hassasiyetle 50 gündür alınan tedbirlere uyan ve bugün bir süreliğine de olsa sokağa çıkabilen annelerimizi cadde ve sokaklarda çiçeklerle karşılayalım istedik.Hem de onların hem de sağlık çalışanı annelerimizi ziyaret ederek anneler gününü kutladık. Bu vesileyle bir kez daha başta aziz Şehitlerimizin anneleri olmak üzere "cennetin ayaklarının altına serildiği" tüm annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Yapılan sürpriz karşında şaşıran vatandaşlar ise Başkan Özkan Altun'a teşekkürlerini ilettiler.