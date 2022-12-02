Bünyan'da Cami Kebir ve Sağlık Mahalleleri Asfalta Kavuşuyor

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde Sümer Mahallesinde asfalt yapımının tamamlanmasının ardından Cami Kebir ve Sağlık Mahallelerinde başlatılan çalışmaları Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yerinde inceledi.

Asfalt çalışmalarının başlatıldığı bölgelerde elektrik hatlarının yer altına alınması, su, kanalizasyon ve doğalgaz altyapılarının tamamlanması ile üstyapı asfalt çalışmalarına başlandığını belirten Başkan Altun; "Uzun süredir ihtiyaç haline gelen, aciliyet ve önem arz eden bölgeleri belirleyerek başladığımız asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Bizlere ulaşarak çalışmalarımızdan dolayı memnuniyetini, desteğini, belirterek doğru yolda olduğumuzu ve halkımıza doğru hizmetleri sunduğumuzu gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Cami Kebir ve Sağlık Mahallelerimizde çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından asfalt serimine Fatih ve Gergeme Mahallelerimizde devam edeceğiz. Bünyan'ımız için gece gündüz demeden, var gücüyle çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.