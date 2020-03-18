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Bünyan'da Çanakkale Şehitleri dualar ile anıldı

Bünyan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Bünyan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.


Bünyan Şehitliğinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe protokolü katıldı.


Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," Vatan topraklarını korumak için topyekûn şahlanan bir milletin vatan uğruna canlarını feda eden kahraman evlatları; aziz şehitlerimizi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı vesilesiyle Bünyan Şehitliğimizde dualar ile andık. Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun "dedi.


Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin'de, “18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için gözünü kırpmadan cepheye koşan aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

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