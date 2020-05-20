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Bünyan'da dereler temizlenerek ilaçlanıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordineli bir çalışmayla ilçenin içinden geçen Bük Deresini temizleyerek haşereye karşı ilaçladı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'un talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordineli bir çalışmayla ilçenin içinden geçen Bük Deresini temizleyerek haşereye karşı ilaçladı.


Başkan Özkan Altun İlçe içinden geçen tüm dereleri ve sulama kanallarını belirlenen program dahilinde düzenli olarak temizlendiğini belirterek, " Atık su arıtma tesisimiz yakın zamanda hizmete geçecek. Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu'ya sadece ilçe merkezimizdeki değil mahallelerimizdeki dere ve dere yataklarının ıslahına ilişkin bir rapor sunduk. Devlet Su İşler Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları gerçekleştirecek. Ancak o güne kadar, yaklaşan Ramazan Bayramı'nıda fırsat bilerek belediye olarak ilçe merkezimizden geçen Bük Deresini iş makinelerimiz yardımı ile halk sağlığı ve çevre temizliği gözetilerek, titizlikle temizledik. Aynı zamanda haşere ve sivrisinek oluşumunu engelleme açısından da ilaçlama gerçekleştirdik" dedi.


Başkan Altun ayrıca yapılan temizlik çalışmasının yanı sıra dereler ve su kanallarının haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlandığını ifade etti.

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