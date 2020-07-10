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Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı

Bünyan Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşKur Kayseri İl Müdürlüğü tarafından, Bünyan Sosyal Yaşam merkezi içinde halı dokuma kursu açıldı.


Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyorlar.


Halısıyla ünlü ilçede daha önce her evde bir halı olduğunu belirten Usta Öğretici Durmuş Yürük halı dokumacılığını yeniden canlandırmak istediklerini belirtti. Yürük, dokuz tezgahta 38 gün sürecek olan kursta tecrübeli kursiyerlerin yanı sıra ilk kez halı dokuyan gençlerinde olduğuna dikkat çekti.


Yürük kurs sonunda dokunan halıların açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunulacağını söyledi.

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