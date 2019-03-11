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Bünyan'da iki katlı binanın çatısı yandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.


İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasarın yaşandığı olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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