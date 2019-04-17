Bünyan'da istihdam seferberliği toplantısı düzenlendi

Toplantıya Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Bünyan Ticaret Odası Başkanımız Naim Yavuz, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ;”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir istihdam seferberliği başlatması konusunda iş dünyasına çağrıda bulunmasıyla birlikte harekete geçen odalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde ülkemize, şehrimize ve ilçemiz için konuya hassasiyetle yaklaşacak, imkânlarımız nispetinde üzerimize düşeni yapma gayretinde olacağız. Oldukça verimli geçen bu toplantı için Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Bünyan Ticaret Odası Başkanımız Naim Yavuz, başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı sonrası Başkan Altun misafirlerine Bünyan hidroelektrik santrali ve belediye sosyal tesislerini gezdirdi.