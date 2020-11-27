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Bünyan'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Bünyan’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı düzenlendi.

Bünyan'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı düzenlendi.


Bünyan İlçe Kaymakamı Ömer Şahin Başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürünün katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES uygulamasına ait broşürlerinin asıldığı toplantıda, bir dizi eğitim de verildi. Bilgilendirmede şiddet mağduru veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların akıllı cep telefonlarına yükledikleri KADES uygulamasıyla mağdurların tek tuşla polise ulaşabileceği, bu sayede adres ve isim bildirmek zorunda kalmayacakları aktarıldı. Öte yandan, programda KADES uygulamasından gerçek mağdurların yararlanabilmesi için asılsız ihbarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.


Ayrıca ilçe meydanında kurulan stantta polis ve jandarma ekipleri ilçede yaşan kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

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